РИАМО - 18 сен. Днем в среду в Подмосковье и Москве зафиксировали аномально низкое давление в 734,7 миллиметра ртутного столба, за последние 70 лет было только два случая с подобным низким давлением в эти числа сентября, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Днем 18 сентября Московский регион оказался в обширной зоне низкого атмосферного давления. На станции ВДНХ барометр показывал 734,7 миллиметра ртутного столба (или 979,3 гектопаскаля)», — говорится в сообщении.

Минимальное атмосферное давление для этих суток составляет 973,5 гектопаскаля, оно наблюдалось в 1948 году.

Такое низкое давление для середины сентября – редкое явление, за последние 70 лет было только два случая с давлением ниже 980 гектопаскалей. Последний раз такое низкое давление наблюдалось в 2002 году – 977 гектопаскалей.

Давление будет расти 19 сентября и 20 сентября приблизится к норме.