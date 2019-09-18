РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 сен. Представители министерства экономики и финансов Московской области рассказали студентам Подольска о том, как необходимо грамотно планировать доходы и формировать личные сбережения, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Открытые занятия в форме лекций и деловых игр проходят в учебных центрах Подмосковья уже третий год подряд в рамках проекта «Дни финансовой грамотности». Так, представители министерства экономики и финансов региона совместно с Центральным банком РФ провели очередной открытый урок по финансовой грамотности для студентов Российского государственного университета туризма и сервиса в Подольске.

«Более 120 студентов первого и второго курсов РГУТИС узнали о финансовой безопасности, получили советы о том, как защитить себя от мошенников, научились взвешенно оценивать кредитную нагрузку, грамотно планировать доходы и формировать личные сбережения. В простой и доступной форме им рассказали, как строится бюджетная система России, каким образом планируется, утверждается и исполняется бюджет Московской области», – говорится в сообщении.

После лекции ребята разделились на команды и попробовали себя в роли сотрудников финансовых органов нескольких городов Московской области, которым предстояло сформировать доходную и расходную части бюджета. Больше всего вопросов студенты задавали по налогам: что и как надо платить, сколько составляет подоходный налог и что такое налог на профессиональный доход для самозанятых.

Открытые уроки финансовой грамотности в ближайшее время также пройдут в филиале РАНХиГС в Красногорске и в Дмитровском детском доме-интернате для детей с физическими недостатками. Организаторы надеются, что участники программы не только расширят свой кругозор, но и захотят самостоятельно изучать финансы и экономику.