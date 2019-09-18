РИАМО - 18 сен. В текущем году в Московской области диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в медорганизациях прошли около 1,5 миллиона жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Из них диспансеризацию прошли около 1 миллиона человек, что составляет порядка 70% от годового плана.

«В результате из всех прошедших обследования 484 тысячи человек (33%) были признаны практически здоровыми, около 212 тысяч (15%) имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. У 758 тысяч обследованных (52%) были выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи», – отмечается в сообщении.

Министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова пояснила, что диспансеризация позволяет владеть актуальной информацией о своем здоровье.

«Только с начала года у обследованных было впервые выявлено почти 126 тысяч случаев различных заболеваний. Я призываю всех жителей Подмосковья заботиться о своем здоровье и регулярно проходить обследования», – дополнила она.

Министр уточнила, что в структуре выявленных заболеваний наибольшее количество – 44 тысячи – составляют болезни системы кровообращения, 30 тысяч – болезни эндокринной системы, 10 тысяч – болезни органов пищеварения.

По ее словам, в этом году в результате диспансеризации было впервые выявлено 1953 случая злокачественных онкологических заболеваний.

Также для удобства работающего населения в Московской области введены Единые дни диспансеризации, когда обследование можно пройти в субботу. С начала года было проведено 28 рабочих суббот.