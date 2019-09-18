РИАМО - 18 сен. В центральном выставочном зале «Манеж» в столице со 2 по 5 октября пройдет международный форум «Российская энергетическая неделя», на нем обсудят подготовку к осенне-зимнему периоду и нацпроекты, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В рамках деловой программы форума в 2019 году запланировано проведение пленарного заседания, всероссийского совещания «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020 годов, совещания «Нацпроекты: приоритеты государства и возможности развития», – отмечается в сообщении.

Также в рамках форума проведут несколько деловых сессий, посвященных энергоэффективности и ресурсосбережению.

Как уточняется на сайте РЭН-2019, вопрос подготовки к осенне-зимнему обсудят 4 октября. Помимо этого, 3 и 4 октября пройдут дискуссии на различные темы и встреча главных инженеров теплоснабжающих компаний.

Деловые сессии РЭН-2019 будут посвящены цифровой трансформации отрасли, развитию угледобывающего рынка, атомной энергетике, новым тенденциям ценообразования на международных рынках нефти, перспективам сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК и другим вопросам.

В форуме примут участие руководители энергетических ведомств зарубежных стран, главы крупнейших международных и российских энергетических компаний, руководство субъектов РФ, ведущие международные эксперты и организации.