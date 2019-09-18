РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 сен. В Королевском роддоме 20 сентября проведут лекцию психологического клуба для родителей, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Лекция пройдет в 15:00 в конференц-зале на втором этаже Королевского родильного дома.

«В пятницу, 20 сентября, состоится лекция психологического клуба для родителей. Тема лекции: «Семейные, супружеские, детско-родительские отношения». Занятие проведет психолог женской консультации Резеда Кучкарова», – сказал представитель.

Прийти на бесплатную лекцию могут все желающие.