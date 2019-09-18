РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 сен. В подмосковном Подольске на улице Кирова в среду столкнулись фура и автомобиль Infiniti, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В среду (18 сентября – ред.) около 14:00 недалеко от дома №29 на улице Кирова столкнулись фура и автомобиль Infiniti, на котором видны вмятины и царапины. Пострадавших нет», – сказал свидетель.

По его словам, из-за ДТП были небольшие затруднения в проезде по улице Кирова от перекрестка с улицей 50 лет ВЛКСМ до перекрестка с улицей Маштакова.