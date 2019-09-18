РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 сен. Волонтеры разыскивают в подмосковном Королеве 85-летнюю Людмилу Лезину, ее местонахождение неизвестно с 14 сентября, сообщается на сайте движения «Лиза Алерт».

Лезина пропала в микрорайоне Первомайский Королева.

«С 14 сентября нет сведений о местонахождении 85-летней Лезиной (Коровиной) Людмилы Никитичны. Нуждается в медицинской помощи, дезориентирована», – говорится в сообщении.

Женщина ростом 160 сантиметров, худощавая, с серыми глазами и седыми волосами. Предположительно была одета в бежевую короткую ветровку, зеленые вязаные штаны и меховую шапку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщать ее по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.