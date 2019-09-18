РИАМО – 18 сен. В Москве по факту угрозы применения насилия в отношении сотрудника ДПС возбуждено уголовное дело, мужчина в состоянии наркотического опьянения бросил страйкбольные гранаты в полицейского, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В столице возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

«По данным следствия, 16 сентября 2019 года мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, вблизи жилого дома по улице Паперника в городе Москве, в присутствии старшего инспектора ДПС вытащил из рюкзака, находящегося при нем, пиротехнические устройства в виде двух страйкбольных гранат, визуально схожих с осколочной гранатой, выдернул предохранительную чеку, демонстративно держа одну из них в своей правой руке», – отметила Иванова.

Она уточнила, что сотрудник ДПС смог выхватить из руки и откинуть в сторону страйкбольную гранату, затем отбросить от себя вторую, которая сработала рядом.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всей картины произошедшего.

В отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается, заключила сотрудник пресс-службы.