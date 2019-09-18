РИАМО – 18 сен. Ставшая традиционной экологическая акция «Раздельный день» пройдет в Орехово-Зуеве 28 сентября, сообщается на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья! Очередная акция «Раздельный день» пройдет 28 сентября на прежнем месте – парковке у ТЦ «Аквилон». Здесь вы можете сдать пластиковые бутылки, пленку, пэт, полипропилен, макулатуру. Ждем всех! Вместе сделаем наш город чище», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, акция «Раздельный день» пройдет с 11:00 до 13:00 на парковке у ТЦ «Аквилон».