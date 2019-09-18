РИАМО – 18 сен. Первый вице-премьер РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов поддержал строительство двух участков трассы Москва – Казань, в частности, была достигнута договоренность о начале проектирования всего коридора от Москвы до Казани по новому направлению, сообщает ТАСС.

«Очень рад сообщить, что Антоном Германовичем (Силуановым – ред.) разрешено нам начать (строить – ред.) два участка трассы от Москвы до Казани, которые войдут в коридор Европа – Западный Китай. Головной участок от Москвы до Владимира с обходом Владимира, самый, пожалуй, сегодня перегруженный участок трассы М7, который «разошьет» движение в Московском регионе и даст нам новое направление», – сказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Он уточнил, что казанский участок позволит спуститься до Самары и далее уйти на российско-казахстанский пункт пропуска «Сагарчин».

«Важно также и то, что мы договорились о начале проектирования всего коридора от Москвы до Казани по новому направлению, для того чтобы, когда возникнут возможности, когда возникнут бюджетные разрешения, мы могли бы начать стройку и там», – дополнил Дитрих.

Кроме того, ранее вице-премьер РФ Максим Акимов отметил, что Минтранс России и министерство экономического развития РФ разработали компромиссный вариант строительства трассы Москва – Казань, разбитый на этапы.

С его слов, по нему до 2024 года планируется построить дорогу от Москвы через Владимир до Арзамаса (это почти 350 километров с предварительной оценочной стоимостью 185 миллиардов рублей) и сделать обход Казани (свыше 140 километров стоимостью около 180 миллиардов рублей).