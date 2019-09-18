РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 сен. Обширная программа для любителей воркаута пройдет в подмосковном Подольске 22 сентября, все желающие смогут принять участия в соревнованиях, мастер-классах и отметить Всемирный день подтягиваний, сообщается в группе «PODOLSK WORKOUT» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Кузнечики, на улице Генерала Смирнова, на площадке во дворе дома №7 в 15:00 начнется большая тематическая программа для любителей воркаута. В программе – фристайл-соревнования, мастер-класс, показательные выступления и многое другое», – говорится в сообщении.



Все желающие смогут отметить вместе с турникменами Всемирный день подтягиваний.