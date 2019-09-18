РИАМО – 18 сен. В деревне Пешки городского округа Солнечногорск граффити с пейзажем украсило стены трансформаторной подстанции, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Трансформаторную подстанцию в деревне Пешки украсило граффити с пейзажем. Идея принадлежит управляющей компании и администрации территориального управления Пешковское, поддержали также и местные жители. Автором граффити является жительница деревни Ложки Екатерина Мироненко», – отмечается в сообщении.

Мироненко ранее расписывала стены в одном из подъездов территориального управления Пешковское. Живописные изображения украсили все пять этажей жилого дома. Свою творческую работу Мироненко подала на ежегодную губернаторскую премию «Наше Подмосковье».

«На работу у меня ушло пять дней. Это был мой первый опыт работы на улице. Ранее я уже занималась росписью стен в подъездах Пешковского. Конечно, хотелось бы не останавливаться на этом. Людям нравится, когда привычные объекты становятся ярче и интереснее. Если мне предложат создать еще одно граффити, то это однозначно будет еще один пейзаж», – поделилась художница.

Ранее граффити с изображением известного поэта Александра Блока украсило стены трансформаторной подстанции в Солнечногорске. Портрет Блока изобразили уличные мастера Александр и Юлия Сергеенко, Юрий Литенко.