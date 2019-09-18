РИАМО – 18 сен. Уроки электробезопасности для тысячи школьников Подмосковья проведут осенью, отдельное внимание сосредоточат на вопросах бережного отношения к электропотреблению, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

АО «Мособлэнерго» в период с 1 по 31 октября проведет в школах Московской области тематические уроки, посвященные вопросам электробезопасности и энергосбережения.

«Занятия под названием «Электричество – не игрушка!» будут организованы для учащихся 5-7 классов. Предполагается, что в течение ближайшего месяца уроки посетят свыше тысячи школьников из городских округов Домодедово, Красногорск, Мытищи, Щелково, Павловский Посад, Краснознаменск, а также из Коломенского, Одинцовского, Раменского, Сергиево-Посадского городских округов», – отмечается в сообщении.

Во время уроков специалисты АО «Мособлэнерго» расскажут детям об основных мерах предосторожности при обращении с бытовыми электроприборами дома и правилах поведения вблизи электросетевых объектов на улице.

Занятия для детей традиционно проходят в интерактивной форме – ребятам демонстрируются презентации и видеоролики по теме электробезопасности.

Представители компании обращают отдельное внимание ребят на вопросы бережного отношения к электропотреблению.

Специалисты АО «Мособлэнерго» проводят уроки электробезопасности в школах Подмосковья шестой год подряд. Занятия традиционно организуются в осенние месяцы. В завершении каждой встречи энергетики дарят детям памятные сувениры с символикой компании.