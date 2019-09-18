РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 сен. В среду днем на Октябрьском проспекте подмосковных Люберец образовалась пробка длиной около 5 километров, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, движение затруднено на Октябрьском проспекте в сторону области. Длина затора составляет 4,9 километра. Пробка начинается от ТЦ «Выходной» и продолжается до Егорьевского шоссе. Этот участок можно проехать за 25 минут.

Заторы есть и на улицах Калинина, Кирова, Смирновская и Новорязанском шоссе. Также небольшие пробки наблюдаются на улице Власова и Комсомольском проспекте.