РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 сен. Чуть менее 12 тысяч деревьев высадят 21 сентября на нескольких площадках в подмосковном Красногорске в ходе проведения областной акции «Наш лес. Посади свое дерево», сообщается на официально сайте администрации муниципалитета.

«Двадцать первого сентября в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» на нескольких площадках в округе высадят 11820 деревьев», – говорится в сообщении.

На центральной площадке акции – территории вблизи микрорайона Изумрудные холмы – будет посажено 4,5 тысячи деревьев. Еще 7320 деревьев будет высажено на дополнительных площадках: 50 сосен в экопарке «Губайловкий», 7,2 тысячи ясеней, кленов и рябин в микрорайоне Павшинская пойма, 20 лип и 30 кленов в теруправлениях Отрадненское и Нахабино.

«Кроме того, до конца октября планируется озеленение еще 44 площадок округа. Адресный перечень сформирован по итогам обращений жителей», – добавляется в сообщении.

С перечнем площадок можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципалитета.