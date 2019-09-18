РИАМО – 18 сен. В Истре снизятся тарифы на водоотведение в октябре 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам в Московской области.

По итогам тарифного регулирования у значительного числа жителей городского округа Истра не выросли тарифы на водоснабжение и снизились – на водоотведение.

«Это стало возможным благодаря работе по консолидации объектов коммунальной инфраструктуры и переходу на единые тарифы при утверждении тарифов для МУП «Истринская теплосеть». У жителей Новопетровского и Обушковского снижение на услугу по водоотведению составит 9,79%, у жителей Ядроминского и Бужаровского поселений - 3,14%. Тариф на водоотведение утвержден на уровне 44,40 рублей за кубический метр», – отмечается в сообщении.

Работа по консолидации объектов коммунальной инфраструктуры и переходу на единые тарифы ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В начале работы в 2017 году на территории городского округа Истра действовало 13 тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, на сегодня уже только шесть.

Первые платежные документы со сниженными тарифами по округу начнут приходить уже в октябре.