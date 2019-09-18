РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 сен. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия передали паровую станцию для глажки детских вещей Дому малютки в Подольске, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

Настоятель Георгиевского храма священник Александр Рульников и старшая сестра Георгиевского сестричества милосердия Евгения Самоделкина посетили 17 сентября подольский Дом малютки, где находятся более 30 малышей, от которых отказались родители.

«Батюшка совершил молебен о здравии сотрудников детского учреждения и их маленьких подопечных, затем окропил деток святой водой. От благодетеля Георгиевского сестричества Владислава в прачечную Дома малютки была передана паровая станция для глажки пеленок, детского постельного белья и других вещей», – говорится в сообщении.