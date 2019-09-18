РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 сен. Более 20 сотрудников пожарно-спасательной части (ПСЧ) №201 Балашихи получили почетные знаки, грамоты, благодарственные письма за высокие результаты в служебной деятельности, награды вручили к десятилетию подразделения, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В сентябре 2019 года ПСЧ №201, которая вошла в состав Балашихинского ТУ «Мособлпожспаса», отмечает 10-летие со дня основания. В среду на территории подразделения прошло торжественное мероприятие с участием замглавы Балашихи Олега Бурлина, замначальника управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Игоря Сорокина, представителей Балашихинского территориального управления, Российского союза спасателей, ветеранов, кадетов школы №26 Балашихи.

«От имени главы Балашихи Сергея Юрова поздравляю с круглой датой. Каждый находящийся здесь в строю – герой. Благодаря вашей сплоченной работе, профессиональным навыкам, мы не допустили чрезвычайных ситуаций и происшествий. Желаю коллективу одного из самых молодых подразделений в регионе здоровья и семейного благополучия», – сказал Бурлин.

Он вручил благодарственные письма за высокие результаты в служебной деятельности и в связи с юбилеем.

За время существования пожарно-спасательной части ее сотрудники участвовали в тушении более 2,4 тысячи пожаров, ликвидации последствий более 300 ДТП, 42 чрезвычайных ситуаций, где было спасено более 600 человек.

Игорь Сорокин также поздравил коллектив с юбилеем, вручил грамоты и знаки отличия начальнику ПСЧ №201 Игорю Тузу, начальнику караула Алексею Чембулатову и старшему смены спасателей Игорю Козлову.

«Вы – та пехота, которая отвоевывает нашему учреждению честь и славу в борьбе с огнем, стихийными бедствиями, а также спасением наших граждан, и это все уже само по себе делает вам великую честь. Вы порой одни без помощи совершаете свой подвиг, не прося ничего взамен», – отметил Сорокин.

Всего в этот день наградили более 20 пожарных и спасателей ПСЧ №201. От Российского союза спасателей подразделению вручили сертификат на современный сварочный аппарат.

Ветеран службы, основатель ПСЧ №201 Михаил Панькин отметил, что подразделение было сразу укомплектовано сильным составом, поэтому молодежи есть у кого поучиться.

«Надеюсь, ветеранам хватит сил передать эстафету. Спасибо за терпение, труд, за то, что находите силы спасать людей. Пожарным желаю сухих рукавов, а спасателям – не забывать, что вас ждут дома», – заключил он.