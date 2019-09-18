РИАМО – 18 сен. Довольно часто люди попадают в ситуацию, когда в кафе или ресторане им подают несвежие или испорченные блюда, в случае отравления в заведении общепита можно получить компенсацию за лечение и за моральный ущерб, сообщил юрист и президент ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин.

«Если после того, как вы съели блюдо и расплатились за него, вы почувствовали симптомы отравления, порядок действий такой же — составление жалобы, к которой следует приложить медицинские документы, а также документы, подтверждающие расходы на лечение», - сказал Алехин aif.ru.

Он отметил, что, если получится доказать, что посетитель отравился в каком-то конкретном заведении, оно будет вынуждено заплатить штраф, а также возместить затраты на лечение. Отдельной компенсации законодательством не предусмотрено. При этом можно получить средства и за моральный ущерб. Сумму определяет сам пострадавший, но суд может ее уменьшить.

Кроме того, по закону «О защите прав потребителей», потребитель имеет право на замену блюда, если он после того, как попробовал, понял, что оно испорчено.

«Если в заведении не согласны с тем, что блюдо несоответствующего качества, то здесь следует писать претензию в двух экземплярах (один экземпляр с отметкой о приеме сохраняется у посетителя). Затем стоит обратиться с жалобой в Роспотребнадзор и к жалобе приложить копию претензии», - отметил Алехин.

Он также подчеркнул, что после рассмотрения обращения Роспотребнадзором заведение может разрешить вопрос в досудебном порядке, либо придется обращаться в суд.