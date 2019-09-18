Больше полутора миллионов жителей Московской области за последние шесть лет поучаствовали в озеленении региона. 21 сентября состоится очередная акция «Наш лес. Посади свое дерево», в которой смогут принять участие все неравнодушные к экологической ситуации в Подмосковье. Центральная площадка будет расположена около деревни Хлюпино в Одинцовском городском округе. Какие растения планируют высадить и сколько их будет, смотрите в инфографике РИАМО.