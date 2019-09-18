РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 сен. В подмосковном Подольске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал сожительнице убийством, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

На пульт централизованной охраны Подольского отдела вневедомственной охраны поступила информация о том, что в одной из квартир жилого дома, расположенного в микрорайоне Климовск на Симферопольском шоссе, мужчина угрожает женщине физической расправой.

«Прибывших на место росгвардейцев встретила молодая девушка. Она пояснила, что у нее завязалась ссора со своим сожителем. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина схватил нож и стал угрожать девушке расправой. Воспользовавшись моментом, пока он отошел в другую комнату, она вызвала правоохранителей. В одной из комнат квартиры росгвардейцы обнаружили злоумышленника, рядом с ним находился кухонный нож. В итоге 45-летнего местного жителя задержали и доставили в отдел полиции», – говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.