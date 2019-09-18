РИАМО - 18 сен. Около трети нарушений застройщиков в сфере долевого строительства приходится на несвоевременную и неактуальную информацию, размещенную ими на сайте Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИЖС), сообщил в среду на Международном инвестиционном форуме по недвижимости Proestate заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.

«Мы продолжаем анализировать проектную декларацию. Соответственно делаем основной акцент на размещении информации в ЕИЖС. Надо отметить, у нас сегодня основные правонарушения в области долевого строительства приходятся именно на несвоевременную либо на неактуальную информацию, которую застройщики размещают в этой системе. У нас 30% нарушений приходятся именно на эти нарушения», - сказал Гончаров.

По его словам, около 25% нарушений – это несвоевременная и недостоверная отчетность, которая предоставляется застройщиками на сайте ЕИЖС.

«У нас снизился процент привлечения денежных средств, нарушавшего 214 закон, то есть у нас за 2019 год - это практически 1% нарушений, который связан с нарушением 214 закона, то есть без регистрации договора долевого участия», - добавил Гончаров.