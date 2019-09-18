РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 сен. Учащиеся школы №8 подмосковного Подольска приняли участие в игре-викторине, посвященной Бородинскому сражению, сообщается в группе «МУ Молодежный Центр «Ровесник» в соцсети «ВКонтакте».

«В школе №8 Подольска 17 сентября специалисты структурного подразделения «Энтузиаст» молодежного центра «Ровесник» провели викторину, посвященную Бородинскому сражению «Чтобы помнили. Бородинское сражение», – говорится в сообщении.

Бородинская битва – одно из крупнейших сражений 19 века, в ходе которого потери с обеих сторон были велики. Именно через современный микрорайон Кутузово городского округа Подольск проходил небезызвестный Тарутинский маневр, приведший затем к победе над французами.

Помимо игры-викторины школьникам рассказали новые факты о данном историческом событии.