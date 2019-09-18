РИАМО - 18 сен. В столице 21 сентября пройдет Московский городской осенний мотофестиваль, в связи с этим с 11:15 будет перекрыто движение по Садовому кольцу, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Полное перекрытие будет действовать на Садовом кольце 21 сентября с 11:15. Открытие движения — по мере прохождения мотоколонны», - говорится в сообщении.

Также с начала суток 20 сентября и до 18:00 22 сентября будет закрыт для движения участок проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до переулка Докучаева и улицы Маши Порываевой. 21 сентября с 03:00 до 23:59 будет перекрыт проспект Академика Сахарова от Сретенского бульвара до Садовой-Спасской улицы.

Кроме того, на участке проспекта Сахарова от Садовой-Спасской до переулка Докучаева и улицы Маши Порываевой с 00:01 19 сентября до 00:01 20 сентября будет ограничено движение по одной полосе в каждом направлении.