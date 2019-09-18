РИАМО - 18 сен. В одном из домов деревни Бабынино Можайского городского округа был обнаружен труп мужчины 1954 года рождения с колото-резаными ранениями брюшной полости, с этого же адреса был госпитализирован знакомый погибшего 1946 года рождения с ножевой раной грудной клетки, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственное отделение по городу Можайску ГСУ СК России по Московской области знакомый погибшего и потерпевшего 1946 года рождения», - рассказал собеседник агентства.

По данным следствия, в ходе застолья с распитием алкогольных напитков мужчины поссорились, конфликт довел до поножовщины.

На данный момент подозреваемый задержан следственными органами, в отношении него возбуждено уголовное дело статье 105 УК РФ «Убийство».