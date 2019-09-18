РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 сен. С декабря текущего года учителя подмосковного Домодедова смогут повысить свою квалификацию в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников на базе Московского государственного областного университета (МГОУ), сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В целях реализации федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» в Московской области создано семь Центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Один из них – на базе Московского государственного областного университета (МГОУ), где педагоги городского округа Домодедово уже с декабря 2019 года получат возможность проходить оценку профессиональных компетенций, компенсировать профессиональные дефициты, развивать свой профессиональный и творческий потенциалы», – говорится в сообщении.

11 сентября в МГОУ прошло совещание руководителей Управлений образования и учебно-методических центров. На нем представили концепцию открываемого Центра и рассмотрели ключевые вопросы взаимодействия в области повышения квалификации учителей.