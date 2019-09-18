РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 сен. Более 100 жителей Люберец принимают участие в презентации проектов на соискание премии «Наше Подмосковье» в дополнительные дни в доме правительства Московской области, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«С 17 по 20 сентября жители округа, не успевшие презентовать свой проект, могут сделать это в рамках дополнительных дней защиты проектов в доме правительства Московской области», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что эта процедура является обязательной для всех соискателей.

«В этом году от Люберец подано более двух тысяч заявок. Среди них проекты благоустройства дворов и подъездов, благотворительные, волонтерские и экологические акции. Я благодарен жителям за активную позицию и желаю всем победы!» – добавил Ружицкий.

В городском округе Люберцы подано 2188 проектов. Количество жителей, вовлеченных в их реализацию, составило 4332 человека. Таким образом, в 2019 году муниципалитет вышел в лидеры по количеству жителей, вовлеченных в проекты.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» учреждена губернатором Московской области Андреем Воробьевым в 2013 году. Она присуждается за уже реализованные или реализуемые в настоящий момент социально значимые проекты, направленные на развитие Московской области.