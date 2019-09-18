РИАМО - 18 сен. Общественный штаб по контролю за выборами депутатов в Мосгордуму направит письмо в адрес генерального прокурора РФ Юрия Чайки с просьбой обжаловать решение суда по делу Павла Устинова, передает в среду корреспондент РИАМО.

«По поводу Павла Устинова – мы, как Общественный штаб, должны обратиться к Юрию Чайке, чтобы было обеспечено всестороннее рассмотрение дела», - сказал заместитель председателя Общественной палаты Москвы, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

Многие из собравшихся на заседании Общественного штаба, посвященного итогам выборов депутатов в Мосгордуму, выступили с поддержкой данного решения.

«Невероятное единодушие по поводу Павла Устинова. Люди, которые обычно молчат, именно сейчас высказали свое мнение. Безусловно существуют проблемы ещё непонятно какого характера в судебной системе. Мы все прекрасно понимаем, что эта история может быть не последней. Чем быстрее мы обратимся, тем быстрее мы предупредим те сложные ситуации, которые могут возникнуть с другими людьми», - сказала заместитель председателя Общественной палаты, телеведущая Арина Шарапова.

Тверской суд столицы 16 сентября отправил Устинова на 3,5 года в колонию общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции в центре Москвы. В среду, 18 сентября, его адвокат обжаловал приговор.

По материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков». Устинов якобы активно сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча. Подсудимый своей вины не признал. Более того, он заявил, что в акции не участвовал и оказался на ней случайно — в районе ее проведения у него была встреча.