РИАМО – 18 сен. Более 75% столичных застройщиков остались в старой схеме, то есть не перешли на эскроу-счета, некоторые из них смогут работать по старым правилам до 2028 года, сообщил в среду на международном инвестиционном форуме по недвижимости Proestate заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.

В России реализуется проект по поэтапному отказу от долевого строительства. Застройщики будут переходить на работу через эскроу-счета, на которых и станут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, в это время их будут кредитовать банки.

«У нас, по нашим расчетам в Москве порядка 76% остаются в старой схеме и по тем разрешениям на строительство, которые уже сегодня выданы, застройщики будут работать аж до 2028 года. Основой пик ввода будет приходиться на 2020, 2021 и 2022 года, но тем не менее у нас останутся застройщики, которые по выбранному разрушению будут еще работать в 2023 и в последующих годах», - сказал Гончаров.

Он отметил, что четверть объектов застройщиков, которые будут работать по старой схеме, находятся в высокой степени готовности.

«У нас достаточно оптимистическая цифра по рынку долевого строительства. В Москве уже приближаемся к цифре 200 тысяч участников долевого строительства, то есть это те граждане, которые вложили свои деньги в московскую недвижимость», - добавил Гончаров.

По его словам, промежуточные выводы о переходе застройщиков на работу через эскроу-счета будут сделаны в конце 2019 года.