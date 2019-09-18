РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 сен. Пациенты, страдающие идиопатической крапивницей, могут бесплатно в рамках ОМС получить лечение в больнице №1 подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Более 70 пациентов с идиопатической крапивницей наблюдаются во 2 терапевтическом отделении Красногорской горбольницы №1. Пациенты получают специализированное лечение биоинженерной терапией – моноклональными антителами.

«Эту дорогостоящую процедуру пациенты в Красногорской больнице проходят бесплатно в рамках ОМС. Курс лечения длится примерно полгода. Раз в четыре недели пациент должен приходить и получать инъекцию. При необходимости сдавать дополнительные анализы», – сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Молодой организм справляется с идиопатической крапивницей быстрее. Поэтому важно на ранних этапах выявить заболевание и начать лечение.

«Идиопатическая крапивница – это тонкое иммунологическое нарушения организма. Она проявляется тяжелым кожным зудом, который не дает ни спать, ни работать. Заболевание имеет яркие внешние проявления и чудовищные высыпания», – пояснил заведующий пульмонологическим отделением Красногорской больницы №1 Дмитрий Карамышев.

Проявления болезни могут спровоцировать стресс, волнение, резкая смена температуры и многие другие факторы.