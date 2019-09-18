РИАМО - 18 сен. Врачи Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. в Пушкине помогли пациентке с сильнейшими болями в колене и неутешительным диагнозом – остеоартрозом 3-4 степени, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

При таких стадиях заболевание уже не поддается консервативному лечению, а показана тотальная артропластика – замена сустава коленным эндопротезом.

«Если за эндопротезирование тазобедренных суставов берутся многие, то коленные под силу не всем – здесь другой уровень сложности, практически ювелирная работа, где присутствует масса нюансов, которые необходимо учитывать, в том числе возраст, пол, вес пациента. Обязательно смотрим на угол деформации сустава – ноги у пациента ровные, с О-образным или Х-образным искривлением», – сказал заведующий травматологическим отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. Арутюн Туфанян.

Он добавил, что хирург, который идет на эту операцию, должен учитывать все возможные факторы и риски, чтобы получить хороший результат.

Подобное оперативное лечение радикальное и действенное, результат виден практически сразу. Буквально на 2-3 день пациенты уже ходят, не испытывая жутких болей. Поступившую пациентку успешно прооперировали, она уже передвигается по больнице – сначала с помощью костылей, но в скором времени сможет ходить без опоры.

«Я очень благодарна врачам. Конечно, после операции было больно, но это другая боль, и она скоро пройдет. Главное, через день после операции я уже пошла. Я так была уверена, что все будет хорошо, что была очень спокойна перед операцией, даже не нервничала», – поблагодарила женщина.

Как отметила министр здравоохранения Московской Татьяна Мухтасарова, проведение таких операций в Пушкинской больнице стало возможным благодаря профессионализму врачей и высокой технической оснащенности отделения.

«Проведение таких операций позволяет избежать инвалидизации пациентов, повысить качество их жизни и вернуть им возможность ходить, вести привычный образ жизни. Ежегодно пушкинские врачи выполняют около 30 операций по замене коленного сустава и около 80 по замене тазобедренного», – уточнила она.