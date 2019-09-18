РИАМО - 18 сен. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила уменьшить число подписей, которые необходимо собирать кандидатам-самовыдвиженцам для участия в выборах.

В единый день голосования жители столицы выбирали 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов. Большинство мандатов получили самовыдвиженцы. Итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%.

«Из тех обращений которое нам поступали, - вот эти 5 тысяч подписей, которые люди должны собрать, они не могут быть безальтернативными. Альтернатива должна быть обязательно. Залоговая или какая-то другая. <...>. Если речь идет о подписях, то их количество должно быть снижено», - сказала Потяева.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы Алексей Венедиктов отметил, что нужно менять режим сбора подписей.

«Мы видим здесь консенсус по поводу снижения или отмены для некоторых категорий», - подчеркнул Венедиктов.