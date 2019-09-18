РИАМО - 18 сен. В столице в последние годы на 60% выросло количество торговых площадей, также было построено примерно 17 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что вектор развития города на сегодняшний день во многом определяет конкурентную среду. Так, за последние годы благодаря стимулированию экономической деятельности и инвестиций в Москве построено около 17 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости.

«Это привело к увеличению на 60% количества торговых объектов, снижению цены аренды площадей и реальному развитию конкуренции как в области торговли, так и в области промышленности», – сказал Собянин на VI конференции по конкуренции под эгидой БРИКС-2019.

Он уточнил, что вторым фактором развития экономики и конкуренции является развитие транспортной, инженерной инфраструктуры, которая дает возможность вкладывать инвестиции и создавать новые предприятия. Благодаря этому каждый год формируется все более конкурентная среда.

В ближайшие годы крупнейшие города будут обеспечивать половину валового экономического продукта. По словам мэра, данные прогнозы требуют от руководителей городов серьезного осмысления.

Как отметил министра финансов России Антон Силуанов, работа по улучшению конкурентной среды является в стране важной составляющей политики по ускорению экономического роста и повышению благосостояния населения.

Собянин подчеркнул, что в городе развивать конкуренцию нужно не только в экономике, но и в образовании, в медицинском страховании и других областях.

Он подчеркнул, что в Москве создали среду благодаря подушевому финансированию, когда школы борются за учеников, а показатели качества образования растут. Также ввод обязательного медицинского страхования усилил борьбу больниц за пациентов.

Кроме того, мэр дополнил, что в мегаполисе навели порядок в сфере такси. На данном рынке работают около 50 тысяч городских перевозчиков, а всего их порядка 170 тысяч. На сегодняшний день такси приезжает к своим пассажирам быстрее, чем в большинстве других стран.

БРИКС (BRICS) – организация, включающая в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай, Южно-Африканскую Республику. Она основана в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума.