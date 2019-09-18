РИАМО - 18 сен. Проект реставрации Никольского собора городского округа Можайск планируют подготовить к лету 2020 года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду в Никольском соборе прошло заседание V благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. В его работе принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, который является сопредседателем фонда.

«Большая программа по реставрации, восстановлению этой святыни. Мы будем искать деньги, чтобы в течение 2020-2021 голов обеспечить начало работ. Проект будет готов в мае 2020 года», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в течение года в соборе установят центральное отопление.

Ново-Никольский собор в Можайске был построен в псевдоготическом стиле в начале XIX века на высоком кремлевском холме. В этом соборе многие годы хранилась главная святыня города — резной образ Николы Можайского, ныне находящийся в Третьяковской галерее. В 1933 году собор закрыли. Во время Великой Отечественной войны разрушили ротонду. В послевоенные годы проводились частичные ремонтно-восстановительные работы. В 1960-е годы в храме разместили трикотажную фабрику.

В 1980-х Никольский собор и другие здания Можайского кремля перешли к Государственному Бородинскому военно-историческому музею. В 1994 году храм был передан церкви. В 2019 году фондом профинансированы работы по созданию проекта реставрации Никольского собора.