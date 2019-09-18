РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. Звезды российской эстрады Полина Гагарина, Ольга Кормухина, победитель шоу «Голос-2» Сергей Волчков и многие другие поздравят жителей Подольска с Днем города, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Городской округ Подольск 21 и 22 сентября будет отмечать 238-летие со дня основания города и образования Подольского уезда. В честь этого события 22 сентября в 16:00 в Ледовом дворце «Витязь» пройдет праздничный концерт «Подольск: одна у нас история любви!».

«Подольчан с праздником поздравят ведущие творческие коллективы Подольска и звезды российской эстрады Полина Гагарина, Ольга Кормухина, победитель шоу «Голос-2» Сергей Волчков и многие другие», – говорится в сообщении.

Администрация горокруга разыграет в своей группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте» 10 комплектов пригласительных (каждый по 2 билета) на этот праздник среди подписчиков. Для участия в конкурсе нужно подписаться на группу и поставить лайк записи о розыгрыше. Итоги подведут вечером 20 сентября при помощи рандомайзера.