РИАМО – 18 сен. В Подмосковье в горшечных растениях цикламена происхождением Нидерланды выявлен карантинный для РФ объект, а именно западный калифорнийский цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Так, 7 сентября досмотр проводился на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота».

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», – отмечается в сообщении.

Зараженные горшечные растения уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений.Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.