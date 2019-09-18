РИАМО - 18 сен. Средний возраст избирателя, принявшего участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму, составил 37,4 года, 94% участников онлайн-голосования пользовались электронными сервисами в городе более десяти раз с начала 2019 года, сообщил журналистам в среду руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы Алексей Венедиктов.

«Средний возраст электронного избирателя составил 37,4 года. Средний возраст по Москве – 46,8. Мы видим, что избиратель помолодел на 10 лет. 15% из проголосовавших - это те люди, которые ни разу не голосовали, и это не 18-летние», - сказал Венедиктов.

Он также добавил, что 94% участников онлайн-голосования пользовались электронными сервисами в Москве более десяти раз с начала года, что говорит о том, что это именно те люди, которые активно пользуются электронным форматом.

В единый день голосования жители столицы выбирали 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов. В трех округах было организовано электронное голосование, в котором приняли участие 10,2 тысячи человек.