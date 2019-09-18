РИАМО – 18 сен. В Серпухове восстановлено водоснабжение после повреждения сети из-за дорожных работ, подвоз воды жителям осуществлялся по заявкам, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В среду из-за повреждения трубы водопровода при проведении дорожных работ в Серпухове временно было ограничено водоснабжение нескольких домов (45 многоквартирных домов).

«По состоянию на данным момент, по данным местной диспетчерской службы, после восстановления работоспособности водопровода, частично, так как идет наполнение системы, был осуществлен запуск воды в дома и в образовательные учреждения», – отмечается в сообщении.

Подача воды на жилой фонд не прекращалась (отключение было только сегодня утром продолжительностью не более трех часов, на время ремонтных работ), для бесперебойности были задействованы резервные источники водоснабжения. Из-за повреждения системы напор воды был слабым, поэтому на верхних этажах нескольких домов наблюдались временные перебои с водой.

Подвоз воды жителям осуществлялся по заявкам. В настоящее время на месте работает бригада МУП «Водоканал-Сервис». Ситуация находится на контроле министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Водоснабжение в полном объеме будет восстановлено в ближайшие два часа.