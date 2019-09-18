РИАМО - 18 сен. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям провели проверку по соблюдению требований законодательства РФ в сфере карантина растений в отношении ООО «Смарт Вуд» из Сергиева Посада, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В результате проверки выявлены нарушения требований законодательства РФ в сфере карантина растений. Организация своевременно не уведомила управление о прибытии подкарантинной продукции (пиломатериалы из хвойных пород лафет 30 кубических метров), поступившей из Краснодарского края по товарным накладным, для осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора), что является нарушением федерального закона «О карантине растений», – отмечается в сообщении.

В сентябре 2019 года управлением ООО «Смарт Вуд» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 8 тысяч рублей.