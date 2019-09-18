РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 сен. В подмосковном Красногорске со среды начала работу горячая линия, по которой горожане могут задать вопросы, касающиеся начисления платежей за вывоз твердых коммунальных отходов, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В среду, 18 сентября, начинает свою работу горячая линия по вопросам начисления платежей за вывоз мусора. Уважаемые жители городского округа Красногорск! В случае, если в ваших платежных документах отсутствует строка «обращение с ТКО», просим обратиться по телефону: 8(495)562-72-30. Вся информация будет обработана, проанализирована и направлена в «МосОблЕИРЦ» и министерство ЖКХ Московской области», – говорится в сообщении.

Работу горячей линии запустили по поручению главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной.

«Для того, чтобы наши котельные работали в бесперебойном режиме, чтобы в наших домах было тепло, а на улицах чисто, за коммунальные услуги нужно платить. Обращаюсь к каждому потребителю ЖКУ с просьбой проверить состояние своих счетов и внести соответствующие платежи вовремя», – подчеркнула Хаймурзина.

Новые стандарты обращения с коммунальными отходами в Московской области действуют с 1 января 2019, однако не у всех жителей в платежках появилась строка «вывоз ТКО». Администрация округа взаимодействует с ООО «МосОблЕИРЦ», которое отвечает за начисление платежей.