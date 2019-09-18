РИАМО – 18 сен. Общая готовность котельных и теплосетей к зиме составляет 98% в Московской области, всего в регионе подготовят около 2,5 тысяч котельных, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«В целом по Московской области готовность котельных и теплосетей к предстоящему отопительному сезону составляет 98%. В некоторых муниципалитетах работы по подготовке теплового хозяйства к зиме находятся в завершающей стадии. Всего к началу отопительного сезона на территории Московской области будет подготовлено почти 2,5 тысячи котельных и около 10,5 тысяч километров теплосетей», – отмечается в сообщении.

Уже во второй половине сентября начнутся пробные топки котельных. Согласно требований федерального законодательства, подача тепла начинается, если в течение пяти дней удерживается среднесуточная температура не выше 8 градусов.

При этом, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в случае резкого похолодания теплоснабжение социальных объектов и жилого фонда будет обеспечено, не дожидаясь установления нормативных показателей средних температур.