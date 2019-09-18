РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 сен. В Подольске начался прием работ на конкурс поделок «Осень – мастерица», работы будут приниматься до 27 сентября, сообщается в группе «МУ Молодежный центр «Ровесник» в соцсети «ВКонтакте».

«Молодежный центр «Ровесник» Подольска проводит конкурс на лучшую поделку из природных материалов «Осень- мастерица». Работы принимаются как детей, так и совместные (мамы и ребенка) до 27 сентября», – говорится в сообщении.

Принести работу на конкурс могут все желающие по адресу: улица Сосновая, дом 10, кабинет №7.