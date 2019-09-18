РИАМО – 18 сен. В середине лета этого года Россия продолжила сокращать вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов, к настоящему моменту их уровень снижен до 8,5 миллиардов долларов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Накануне такие данные были обнародованы американским Минфином.

«По информации ведомства, из указанной суммы 6,239 миллиарда приходятся на долгосрочные бумаги и 2,262 – на краткосрочные. Уточняется, что вложения Москвы уменьшились на 2,35 миллиарда долларов. На сегодняшний день Россия не входит в топ-30 крупнейших держателей американского долга», – отмечается в сообщении.

По сведениям ряда СМИ, с весны прошлого года РФ существенно сокращала вложения в американские бумаги, тем не менее в сентябре и октябре того же года было зафиксировано небольшое наращивание вложений в казначейские бумаги Вашингтона.

Кроме того, в ноябре 2018 года Россия вновь приступила к сокращению вложений в государственные облигации США.

«Первое место в списке крупнейших держателей американского долга в июле второй месяц кряду занимает Япония с долей вложений в 1,131 триллиона долларов, что на 7,9 миллиарда больше, чем в июне. За ней расположились Китай и Британия», – заключается в материале.