РИАМО - 18 сен. В столице каждый год появляются до 70 тысяч новых рабочих мест, объем инвестиций города за последние годы удвоился, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Москва, являясь крупнейшим городом страны и одним из крупнейших городов мира, воплощает в себе конкурентную площадку, насыщенную инфраструктурой, кадровыми, материальными, финансовыми ресурсами. Крупнейшие мегаполисы являются сегодня драйверами развития экономики, науки, образования и с каждым годом занимают большую и большую часть экономики наших стран», – заявил мэр столицы Сергей Собянин на VI конференции по конкуренции под эгидой БРИКС-2019.

В городе в последние годы вырос в два раза объем инвестиций, кроме того, в мегаполисе ежегодно создают порядка 50-70 тысяч новым рабочих мест. А по качеству предоставления электронных госуслуг на сегодняшний день, по версии ООН, Москва занимает одно из первых мест в мире.

«Помимо сотен услуг, которые оказываются гражданам, около сотни электронных услуг предоставляется и предпринимателям. Это и получение разрешения на строительство, и оформление земельных сделок, и многое-многое другое. Это, конечно, создает реальную прозрачную конкурентную среду для инвесторов», – дополнил мэр Москвы.