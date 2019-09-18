РИАМО – 18 сен. В подмосковном Серпухове на водопроводе произошла авария, в ходе ликвидации последствий вода уже запущена в многоквартирные дома и образовательные учреждения, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В результате проведения подрядной организацией земляных работ поврежден центральный городской водопровод. В данный момент сотрудники МУП «Водоканал-Сервис» проводят аварийно-восстановительные работы. Повреждена труба диаметром 700 миллиметров», – говорится в сообщении.

По словам представителя МУП «Водоканал-Сервис», для проведения ремонта необходимо выполнить спуск воды из труб, уменьшить давление. В настоящий момент рабочая бригада продолжает в оперативном порядке устранять проблему. Сразу после опорожнения трубопровода от воды будут проведены работы по ликвидации участка прорыва.

Питьевую воду планируется подать во второй половине дня.

Кроме того, по информации, поступившей от единой дежурной диспетчерской службы, уже осуществлен запуск воды в многоквартирные дома и образовательные учреждения.