РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 сен. В подмосковном Подольске 21 сентября отметят День поселка МИС народными гуляниями, концертами и дискотекой для молодежи, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«День поселка МИС отметят 21 сентября возле сельского дома культуры «Надежда» в рамках празднования 238-летия со дня основания Подольска и Подольского уезда. Приглашаем любителей народных гуляний, веселых песен, различных развлечений. В 13:00 начнется торговая ярмарка и мастер-классы, в 14:00 – торжественная часть, в 15:00 – детский концерт, в 16:00 – игровая программа, в 16:40 – концерт ансамбля »Селяночка", – говорится в сообщении.

В 18:00 гостей праздника приглашают на концерт с участием Павла Богданова, Татьяны Семеновой, Юрия Волкова, Рената Юсипова. В 19:00 начнется дискотека для молодежи с участием DJ AntonScoroB. На празднике взрослые и дети найдут себе занятие по душе.