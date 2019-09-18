РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 сен. Детскую площадку планируют открыть в детском городке «Сказочный» в подмосковном Красногорске в октябре текущего года, сообщил директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун.

Детскую площадку возводят по губернаторской программе для юных посетителей.

«Сегодня (18 сентября - ред.) в детском городке «Сказочный» мы наблюдаем установку новой детской площадки. МАФы приехали, идет монтаж. Жители давно ждут эту площадку. Открыть ее планируем в первой половине октября», – сказал Ковтун.

По его словам, основу для площадки площадью 1400 квадратных метров подготовили силами МАУК «Парки Красногорска». Все наполнение – подарок губернатора Московской области Андрея Воробьева. На площадке установят около 20 малых архитектурных форм.

«Будет три тематические игровые зоны: «Космос» с горой-пирамидой. В зоне, посвященной пиратам, будет установлена большая деревянная шхуна. В зоне «Джунгли» будут стоять горки и игровые комплексы. На площадке будет резиновое покрытие высотой около 4 миллиметров», – добавил заведующий парком «Детский городок «Сказочный» Андрей Концевой.

Он подчеркнул, что многие постоянные посетители парка любят фигурки, которые раньше стояли на этой площадке.

«Мы сохранили Кота в сапогах, Паровозик из Ромашково и песочницу», – добавил Концевой.

Он также сообщил, что в 2020 году планируется открытие нескольких детских и спортивных площадок, а также сети велодорожек в центральном городском парке.