РИАМО - 18 сен. Полицейские городского округа Чехов в ходе совместной операции с ФСБ РФ нашли оружие в доме 64-летнего жителя столицы, расположенном в деревне Талеж, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Обнаружено и изъято шесть предметов, конструктивно схожих с пистолетами различной модификации, ружьем, частями к ним и более 150 патронов», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Баллистическая экспертиза подтвердила, что по крайней мере один предмет является боевым огнестрельным оружием, а боеприпасы к нему пригодны для стрельбы. Остальные предметы обследуют в ходе расследования.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконный приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия…». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.