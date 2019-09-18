РИАМО - 18 сен. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на севере Москвы планируют завершить в четвертом квартале 2019 года, объект возводится по адресу: улица Клинская, владение 7, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Утвержденным проектом предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью свыше 3 тысяч квадратных метров с автостоянкой на 28 машино-мест. Строительство планируется завершить в четвертом квартале 2019 года», – отмечается в сообщении.

К проверке данного объекта привлекались специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые выполнили восемь инструментальных исследований, в том числе провели обследование выполненных внутренних инженерных систем (горячего и холодного водоснабжения, отопления, кондиционирования, энергоустановки), выполнили работы по оценке соответствия отделочных работ требованиям технических регламентов и проектной документации.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на строительных объектах. По результатам проверки ФОКа на Клинской улице выявлены нарушения выполненных внутренних инженерных систем и качества отделочных работ. Техническому заказчику ООО «Аудитстрой» выданы предписания с конкретными сроками устранения, оформлены протоколы об административных правонарушениях с наложением штрафных санкций на сумму 150 тысяч рублей», – дополнил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.