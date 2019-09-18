РИАМО - 18 сен. В Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за локальных заморозков на 19 и 20 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение в Подмосковье действует с 00:00 19 сентября до 00:00 21 сентября из-за заморозков местами.

«Желтый» уровень опасности погоды объявили также на территории Брянской и Рязанской областей. В шести областях объявили «оранжевый» уровень опасности. В остальных регионах ЦФО, в том числе в Москве, предупреждение о погоде не требуется.

В ночь на 19 сентября в Подмосковье температура ночью может опуститься до минус 2 градусов.